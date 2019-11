Provenzano: "Togliere plastic tax? Assolutamente no"

“Anche sulla Plastic Tax si può intervenire, magari rimodulandola o togliendola di mezzo?” “Mah, guardi, si può intervenire su tutto. Togliendola di mezzo assolutamente no! Io difendo quell'idea. E' molto semplice far passare il messaggio “No Tax”, che, peraltro, è il messaggio della destra più estrema americana. Una società “No Tax” è una società in cui abbiamo scuola privata, sanità privata. Noi abbiamo abolito il superticket, una delle tasse più odiose nei confronti dei cittadini. Insomma, noi abbiamo bisogno non di alzare complessivamente la pressione fiscale, ma di redistribuirla al suo interno.”