Rapporti Lega-Russia, Salvini: siamo scomodi

A Mosca io ho sempre portato a casa matriosche, Masha e Orso per mia figlia. Matriosche, Masha e Orso e chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Siamo scomodi, mi è evidente. Siamo indagati, ascoltati e processati in Italia e non solo in Italia, mi è evidente.