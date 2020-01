Ravetto: "Chi può staccare spina al governo è Renzi"

Se devo vedere in estrema onestà la possibilità che una di queste forze politiche stacchi la spina, e non per motivi nobili, come vuol far credere, ma per motivi tattici, la vedo su Italia Viva. E non per motivi nobili, ma per tattici perché, lei diceva appunto, se veramente si va verso una legge proporzionale con uno sbarramento al 5%, può darsi che Renzi... anzi, mi correggo, non Italia Viva, ma Renzi, possa decidere che, essendo difficoltoso per lui passare questo sposta sbarramento, potrebbe essere utile andare a votare con la legge che abbiamo adesso.