Referendum costituzionale: come si vota

Domenica 29 marzo 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si vota per il referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, con il quale sarà sottoposto agli elettori il seguente quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale numero 240 del 12 ottobre 2019?” Non è richiesto il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto, previsto invece per i referendum abrogativi. La consultazione sarà dunque valida a prescindere dal numero di voti espressi. Ulteriori informazioni, anche relative alle speciali modalità di voto previste per gli italiani all'estero, nonché per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili sono disponibili sul sito web elezioni.interno.it