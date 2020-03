Referendum, D'Incà: Rinvio? Decidiamo questa settimana

Noi volevamo fare questa campagna elettorale, la volevamo fare con i comitati del no, con dei confronti diretti. E' arrivata uno problematica sanitaria importante. Vedremo nelle prossime giornate di prendere una decisione per non ledere i diritti di nessuno, né di quelli del no né di quelli del sì e cercare di capire se è possibile farlo il 29. Diversamente, lo posticiperemo, lo potremo fare, ad esempio, insieme alle elezioni delle regioni che si terranno a maggio, quindi c'è anche questa proposta sul tavolo.