Regionali, Berlusconi: "Governi non durino troppo"

Ho visto che ci sono molte, moltissime cose, frutto di un Governo che è sempre lo stesso da troppi anni e che bisogna cambiare. Vedete, quando un Governo sta lì da troppi anni si genera un club di potere che è sempre negativo, non è sano. Si attribuiscono incarichi e funzioni non con il sistema delle capacità, delle esperienze, della responsabilità, ma con il sistema delle vicinanze politiche o partitiche o addirittura parentali o amicali. Bene, questa è la prima cosa per cui io sono felice che sia Jole la futura governatrice della Calabria perché lei, nei 26 anni con cui ho avuto modo di conoscerla, ho lavorato con lei, anche perché è stata Sottosegretario alla giustizia nei miei governi, ha questa capacità rara di saper giudicare le persone e di saper scegliere per ogni incarico le persone più attrezzate per sostenerlo.