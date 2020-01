Regionali, Conte: Salvini esce come il grande sconfitto

C'è stato chi, però, ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, io ritengo impropriamente, un referendum contro o pro il Governo nazionale. Mi riferisco, in particolare a Matteo Salvini, che devo ritenere proprio per questo atteggiamento, che io giudico improprio, esce come il grande sconfitto di questa competizione. In realtà i cittadini, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui e quindi ne esce sconfitto.