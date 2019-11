Regionali, Di Maio: M5s da soli, non ci asserviamo a governo

Il messaggio è: no a tatticismi, no a manovre di Palazzo. Noi siamo il Movimento 5 Stelle, ci presentiamo alle elezioni regionali ed evidentemente andiamo da soli in quella regione. In chi in questo momento sta parlando di sostenere Bonaccini io vedo tanta paura legata agli effetti sul Governo. Ma se siamo il Movimento 5 Stelle noi dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che è diritto degli emiliano-romagnoli eleggere il presidente di Regione, non è un voto di fiducia sul Governo.