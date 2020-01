Regionali Emilia Romagna, Borgozoni: dato storico

Ma il dato storico, come ho detto ieri, è il fatto di questa sala così tanto piena. Io penso che cinque anni fa quando abbiamo fatto le altre regionali neanche era immaginabile. Penso che eravamo partiti da un 2,7 alle altre ed eravamo arrivati a un 20 e oggi siamo qua a discutere di un fatto storico: per la prima volta nella storia la Regione simbolo della Sinistra ha rischiato di non vedere più un governo di centrosinistra. Questo è il dato per me su tutti.