Regionali Umbria, Salvini: lezione per Pd e M5S, Conte omino

Penso che due sconfitti non facciano un vincitore. Vedremo i dati, però penso che, sia per il PD che per i 5 Stelle, questa è una lezione di democrazia, di onestà, di trasparenza, di umiltà e di orgoglio che se la ricorderanno! Nota a margine: un Presidente del Consiglio che dice che il voto degli umbri conta poco e niente, così come conta poco e niente il voto dei leccesi e poi ci rivediamo in Puglia, è un omino!