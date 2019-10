Regionali Umbria, Tesei: grazie per maturità e coraggio

Naturalmente, io voglio ringraziare gli umbri perché hanno dato una prova di grandissima maturità e di grandissimo coraggio! Non era per niente facile, non era scontato, però girare in ogni luogo della nostra Regione mi ha dato, ogni giorno di più, quella forza, quel coraggio e quella determinazione, perché vedevo proprio negli umbri la voglia, che non era una voglia, era una necessità di cambiamento! Io ho raccolto, naturalmente, questo invito. Mi rendo perfettamente conto che amministrare questa Regione non sarà facile per la situazione in cui si trova, quindi bisognerà lavorare da subito con interventi rapidi per ridare veramente questo futuro che è stato tolto agli umbri e a questa Regione!