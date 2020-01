Regola del gioco, De Sio: su proporzionale accordo a ribasso

Il dato strutturale è questa debolezza della politica, che agisce in maniera difensiva. Ancora siamo di fronte a questo accordo, il cosiddetto Brescianellum o Germanicum, come qualcuno lo vuole nobilitare, sono accordi al ribasso in cui non c'è una forte volontà politica, e da questo punto di vista la sentenza che stiamo per attendere è fondamentale perché cambierà le coordinate del dibattito sia in una direzione che nell'altra. Vedremo tra poco come.