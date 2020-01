Regola del gioco, Licheri: presentata una legge di buonsenso

Quella che è stata depositata in Parlamento è una legge di buonsenso, che mira ad assicurare una rappresentanza più ampia possibile di tutte quelle che sono le realtà che esprime il territorio con uno sbarramento del 5% e un diritto di tribuna, che quindi consente l'ingresso in Parlamento, soprattutto alla luce di quello che è stato il taglio dei seggi parlamentari, consente la possibilità di fare entrare in Parlamento quattro, cinque - poi vedremo queste simulazioni di cui poi tu hai parlato – cinque, sei partiti intorno ai quali poi si realizzerà naturalmente il Governo.