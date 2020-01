Regola del gioco, Nordio: utile maggioritario a doppio turno

Quello che assicura, rassicurerebbe maggiore stabilità e governabilità, a seconda di come intendiamo i due concetti, al Paese è quello doppio turno, chi vince si va al ballottaggio, tra i due chi vince governa per 5 anni, magari governerà da minoritario come fa Macron o come fanno alcuni sindaci del nostro Paese, che magari sono senza... che però governano e questo è un bene o un male a seconda di come uno veda la rappresentatività popolare.