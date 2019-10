Renzi al PD: come Macron vogliamo svuotare socialisti

Noi abbiamo un disegno che è quello di fare, ciò che ha fatto Macron, ed è chiaro che Macron non ha avuto l'apprezzamento dei socialisti francesi. Quello che vogliamo fare è esattamente questo: offrire uno spazio a quelli che non credono alla casa dei sovranisti e a quelli che non stanno dentro un disegno strutturale di rapporto tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto un Governo per salvare l'Italia dai sovranismi, ma non faremo un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle.