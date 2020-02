Renzi: Conte accetti proposte di Iv o addio

Dopo giorni di scontri e tensioni, Matteo Renzi tiene il punto e in vista dell'incontro con Conte, lancia il suo ultimatum e conferma la sua agenda. Elenca i quattro temi che porrà sul tavolo e lancia la sfida: “O si trova un compromesso o Italia Viva farà un passo indietro”. Sblocco dei cantieri fermi, abolizione del reddito di cittadinanza, introduzione del Sindaco d'Italia e lo stop alla riforma della prescrizione. Proposte perlopiù irricevibili da Giuseppe Conte, fa notare qualcuno nella maggioranza, che sembrano confezionate dall'ex Premier, proprio per porsi al di fuori dell'alleanza di Governo. “È lui che sta aprendo, diciamo, queste crisi, fa un passo in avanti, un passo indietro. E oggi, che cerca un dibattito e un dialogo con il Presidente Conte, è chiaro che è difficile per questo Governo ritornare indietro su mosse cardini come reddito di cittadinanza, o come il decreto sulla corruzione”. “Nel momento in cui Renzi fa queste sparate e si mette di traverso - attacca dal Movimento 5 Stelle, Vito Crimi - non fa male a Conte, ma al Paese”. Da Palazzo Chigi si cerca di arginare la crisi. L'ipotesi di una maggioranza diversa, senza Italia Viva, appunto, ma supportata da un gruppo di responsabili, sembra essere una delle possibili ipotesi allo studio. Nelle prossime ore l'assemblea nazionale Italia Viva, in contemporanea con quella del Partito Democratico. Se tra i DEM cresce di ora in ora l'irritazione nei confronti dell'ex Segretario, anche le opposizioni guardano con attenzione alle future mosse del senatore di Rignano. “Mi sembra che questo tirare la corda, che lui ha detto non fa a livello personale, sia quasi volto a farsi buttare fuori dalla maggioranza. Mi sembra chiaramente un’Opa ostile nei confronti di Forza Italia”. In attesa della data, ancora da fissare, dell'incontro con Renzi, il Presidente del Consiglio potrebbe presentare il 4 Marzo alle camere proprio l'agenda di Governo 2020 – 2023.