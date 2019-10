Renzi: "Il governo è nato per bloccare la 'Salvini tax''"

Possiamo discutere di singole misure. Per esempio io sono contentissimo del fatto che abbiamo bloccato l'aumento dell'IVA. Adesso anche la cedolare secca. La vera sfida sarà nei prossimi mesi, nelle settimane in Parlamento e nei prossimi mesi bloccare la sugar tax ed altre misure, perché tutto ciò che è tassa fa male all'Italia. La vera scommessa però è anche prendere atto di un dato di fatto: il nuovo Governo nasce per bloccare l'aumento dello spread, per evitare non la sugar tax, ma la Salvini tax.