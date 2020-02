Renzi: la prossima settimana vedrò Conte

Ieri il Presidente del Consiglio, dopo il mio intervento in Senato, mi ha inviato un gentile messaggio e ci siamo scritti in questi giorni. Credo che la cosa più pulita, più evidente, più seria sia quella, la settimana prossima, di vederci di persona. Noi gli porteremo il nostro decreto per lo sblocco dei cantieri e lui farà le valutazioni che crede su questo e noi faremo le valutazioni che crediamo su tutto il resto, perché penso che le telenovelas funzionino quando c'è in qualche modo un elemento di chiarezza.