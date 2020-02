Renzi: votiamo contro legge bonafede

Non ne posso più delle polemicucce sue allora lui vota forza Italia lui vota a destra, lui vota a sinistra, io voto la civiltà non voto la barbarie sulla prescrizione. E tra l'altro, diciamola chiara, Lucia Annibali mi ha anche offerto un comodo stratagemma per evitare le tensioni.