Riapertura chiese, Cei: è il tempo della responsabilità

È tempo di responsabilità e si vedrà chi ne è capace. La Chiesa ha a cuore prima di tutto la salute dei fedeli. Parole che arrivano dal Presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, che risponde così a quanti in questi giorni premono per una riapertura, i fedeli delle celebrazioni eucaristiche. “La scienza non basta”, aveva detto ai microfoni di Sky Tg24, Matteo Salvini, “Le Chiese, vanno riaperte per permettere ai credenti di celebrare la Pasqua, seppur con tutte le misure di sicurezza necessarie”. Un'idea quella lanciata dal leader della Lega, che aveva fin da subito suscitato polemiche politiche e non solo. Coinvolgendo parlamentari, amministratori locali, governatori, ma anche personaggi dello spettacolo e soprattutto la stessa Chiesa. Una pioggia di no, arrivata dai social tra i canali privilegiati dello stesso leader del Carroccio, ma anche dai cattolici e dallo stesso Centrodestra. E sempre dalla conferenza episcopale Bassetti, aggiunge: “più che soffiare sulla paura e attardarci sui distinguo la Chiesa sente una responsabilità enorme di prossimità al Paese”. Parole del Presidente della Cei, che fanno il paio con quelle dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, “Rischiare è pericoloso e le regole vanno rispettate, anche la Chiesa ha il dovere di farlo”. Ma molte perplessità vengono espresse anche dal mondo politico e dagli amministratori locali. “Idea è bella ma rischiosa”, riflette l'Assessore al Welfare della Lombardia, Gallera, “Bisogna riflettere bene, oggi sarei perplesso” aggiunge il governatore Fontana. E così il Presidente della Regione Veneto Zaia, che si richiama alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Contrario anche il Sindaco di Milano Sala, come l’esponente di sinistra italiana, Nicola Fratoianni, che accusa Salvini di voler fare il ministro del culto.