Romano: "Pd lascia le polemiche ad altri, scuola priorità"

Mentre altri partiti inventano polemiche sul nulla, il Partito Democratico preferisce concentrarsi su quello che è davvero importante per gli italiani. Per questo, tra le nostre priorità al Governo c'è l'investimento in istruzione, con l'aumento degli stipendi agli insegnanti e le scuole aperte anche nel pomeriggio, perché investire nella scuola significa investire sulla crescita economica, oltre a ridurre le tasse per i lavoratori.