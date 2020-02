Rotondi(Fi): "Non sostituiremo pezzi di maggioranza"

C'è una maggioranza che fa acqua, un pezzo della maggioranza che se ne va, e perché mai noi dovremmo sostituirlo? Non faccio parte dei responsabili per una ragione elementare: perché sono stato eletto in una lista in cui c'era scritto “Berlusconi Presidente” quindi per coerenza dovrei porre il quinto Governo Berlusconi.