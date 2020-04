Sala: ci muoviamo in parallelo con governo

E' stato deciso di costituire alcuni tavoli che studieranno poi come approcciare la Fase 2: il tavolo della sicurezza sanitaria, il tavolo del volontariato terzo settore, il tavolo sindacale, il tavolo del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture e il tavolo dello sviluppo economico con digitalizzazione, ricerca eccetera. Questi sono i gruppi di lavoro che affronteranno tutti i temi e insieme cercheranno di preparare un pacchetto di come affrontare la Fase 2, cioè come riprendere una lenta gradualità, normalità con il contagio in corso, sempre con il criterio delle quattro D. E' chiaro che ci muoviamo assolutamente in parallelo con il Governo, anche perché tutte le attività produttive sono di competenza del Governo sull'apertura, la chiusura e quant'altro e l'apertura graduale.