Sala: io candidato premier? Adesso lo escluderei

Dovessero chiederle di prendere in mano quella situazione lei si sente adesso, naturalmente considerando il suo incarico attuale, quello di Sindaco, di escludere? Sì, adesso lo escluderei. Milano è la cosa che va bene in Italia, siamo veramente un poco più in là del metà del nostro percorso, del mio mandato. Bisogna arrivare alla fine.