Sala: mi prendo responsabilità gestione emergenza Milano

Il Sindaco, specie in questa situazione, abbiamo visto tanti Sindaci essere proprio quasi al fronte perché se la Regione gestisce la sanità, il Governo deve gestire… Il Sindaco si trova a dover dare risposte, ai cittadini, dirette. Perché sono stati fatti alcuni errori, dove e se è mancata la comunicazione tra Governo, Regioni e Comuni. Io mi prendo le mie responsabilità. La mia risposta è una sola: continuare a lavorare e cercare di fare del mio meglio. Ripeto, è qualcosa su cui anche la scienza non ha mai dato conforto assoluto. Questo non voglio dirlo a titolo di scusante, ma certamente abbiamo anche noi Sindaci a volte camminato un po’ sulle uova. Guardi il mio giudizio è che è così anche per la cittadinanza, poi a volte è facile criticare, per l’amor del cielo, a volte io mi prendo anche tanti insulti, è nel mio ruolo, bisogna anche saperli accettare. Quello che faccio semmai è di capire qual è l'umore della cittadinanza. E qui torno a questo percorso c'è stata una fase in cui l’umore della cittadinanza, e secondo me sarebbe sbagliato negarlo, era di non comprensione della gravità della cosa, di tutti noi. Ai miei cittadini chiedo di ragionare in maniera discontinua, di veramente immaginare questo periodo, sarà tutto diverso. Ai miei cittadini prometto di essere qua tutti i giorni per cercare di gestire, di far comunque funzionare la città. Ma prometto un'altra cosa e cioè che stiamo lavorando per capire come si potrà riaprire.