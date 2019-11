Salva stati, Della Vedova: "Non fermarsi, problema è debito"

Il Conte 1 con Salvini e Di Maio ha negoziato le nuove regole per il fondo Salva Stati. Tirarsi indietro unilateralmente oggi significa fare il danno dell'Italia anche su altri dossier, come quello dell'unione bancaria. Il nostro debito è il problema, non il fondo Salva Stati!