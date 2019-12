Salvini a Conte: neanche sua maggioranza l'ascolta

Fossi in lei mi preoccuperei perché mentre lei parlava - e mi spiace per gli studenti di Fermo se sono sopravvissuti - mancavano 60 parlamentari della sua maggioranza. Neanche i suoi senatori erano qua ad ascoltarla! Guardi, guardi là, guardi là, non guardi qua, guardi là la fiducia che hanno in lei! Eccola là, eccola lò! Guarda che roba! E ditemi se è normale e ditemi se è normale! L'uomo da poco è arrogante senza essere calmo! Aspettiamo in una delle mille piazze sabato e domenica. Aperta parentesi, si vergogni!