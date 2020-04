Salvini a Mattarella: indignati da Conte

Ho chiamato stamattina al Presidente Mattarella per fare a lui e a tutti gli italiani i migliori auguri di buona Pasqua, per quanto possibile, per assicurare l'impegno costante, concreto, testardo di tutte le donne e gli uomini della Lega in tutti i comuni italiani, da Nord a Sud, delle province, delle regioni per salvare vite e per salvare domani i posti di lavoro e i risparmi degli italiani, che è quello su cui ci stiamo concentrando e anche per questo non ho potuto nascondere la sorpresa e il rammarico, lo stupore per gli attacchi, per gli insulti, per le bugie ricevute ieri a me dalle opposizioni e quindi da milioni di italiani in diretta TV dal Presidente del Consiglio. Dal Governo noi e gli italiani ci aspettiamo risposte, soluzioni, informazioni non attacchi e polemiche, quindi non perdo tempo a rispondere anche perché la situazione economica è grave. Ho espresso al presidente Mattarella tutta la nostra preoccupazione per i problemi non risolti.