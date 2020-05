Salvini a Sky Tg24: calcio torni più presto alla normalità

Sarebbe un segnale di ripartenza, ma soprattutto un settore che dà lavoro a centomila persone. Quindi il calcio non solo Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic. Il calcio sono migliaia e migliaia di stipendi da 800 1000 euro al mese. Quindi è chiaro che l'intero settore dello sport, o ha, come dicevamo all'inizio, delle regole chiare su come ripartire, chi è in grado di rispettarle, riparte. Chi non è in grado di rispettare non riparte. L'importante che non ci sia a livello di Stato e di Governo dei pregiudizi. Tutti sì, tranne che lo sport. Tutti sì, tranne che il calcio. Ripeto, al di là dei giocatori che guadagna 10 milioni. Ci sono migliaia di lavoratori a 1000 euro al mese che aspettano di essere trattati come tutti gli altri. Quindi io mi auguro che si ritorni alla normalità il prima possibile. Libertà. Libertà d’impresa, libertà educativa, libertà di attività sportiva, nel rispetto delle regole, tutelando la vita e la salute prima di tutto, però, guardiamo anche quello che fanno gli altri Paesi europei.