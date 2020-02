Salvini: c'è chi venderebbe madre per andare avanti

C'è in Parlamento qualcuno che pur di tirare a campare e portare a casa lo stipendio, venderebbe anche la mamma. E questa è un enorme tristezza. Questa è un'enorme tristezza perché, ripeto, l'economia italiana sulle 27 economie europee è ventisettesima. Quindi, invece di andare a cercare di comprare senatori che al Governo dovrebbero pensare a governare, ma non sono in grado di farlo, mi sembra evidente.