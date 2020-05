Salvini: centrodestra unito su mozione sfiducia a Bonafede

È stata depositata pochi minuti fa con le firme di tutto il centrodestra una mozione di sfiducia al Senato della Repubblica per l'evidente incapacità e inadeguatezza mostrata in un settore così delicato dal ministro della Giustizia. Non sta a me ricordare le rivolte nelle carceri senza che sia accaduto nulla, con morti evasi e feriti. La scarcerazione: ormai siamo arrivati a più di quattrocento fra mafiosi, assassini e delinquenti usciti dalle carceri.