Salvini: Zalone mi piace anche se mi prende in giro

Mi accontento di andare a vederlo al cinema. Poi, fosse per me, i senatori a vita li cancellerei, però è surreale la polemica di una parte del mondo pseudo culturale che lo ritiene politicamente scorretto o razzista. Fa l'artista, non fa l'intellettuale, anche se è più intellettuale di tanti intellettuali. Mi piace anche quando mi prende in giro, quindi non capisco proprio questi rancori.