Salvini: chi riempie le piazze è benvenuto

Per quanto riguarda chi riempie le piazze, è il benvenuto. Più gente esce dai palazzi e riempie le piazze e meglio è. Poi è chiaro che sono due idee di Italia diverse perché se uno riempie le piazze per cancellare i decreti sicurezza va benissimo in democrazia, noi le piazze le riempiamo perché riteniamo che serva più sicurezza. E a proposito di toni forti io ricordo che di campagne elettorali ne ho fatte tante, ne ha fatte tante e non mi era mai capitato, mai, da Bolzano alla Sicilia, di avere almeno una decina di appuntamenti, tra piazze, bar, ristoranti e locali, cancellati per minacce.