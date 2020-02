Salvini: disponibili a governo di qualche mese senza Conte

L'idea di fondo è che prima si vota meglio è. Siamo in grado di votare da qui a due mesi? Improbabile. Siamo in grado di votare da qui a otto mesi? Probabile. Può essere Conte ad accompagnare il Paese in questi otto mesi difficili? No. Arriva qualcun altro che condivide tre cose da fare in questi otto mesi? Perché non è che in questi otto mesi tu possa stare a osservare le stelle. Sì. È convincente? Sì. Il sostegno della Lega c'è, perché ovviamente non può l'Italia essere in mano a un fantasma.