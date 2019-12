Salvini: evitata vergogna Stato spacciatore

Ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato, a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta Italia e a nome delle famiglie italiane, per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga, previsto in una manovra economica di questo Paese, quindi la ringrazio e, se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un Paese più sano!