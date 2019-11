Salvini: "Il fondo salva Stati penalizza l'economia"

Qua non è la posizione della Lega, qua Bankitalia, Abi e il mondo delle imprese sono preoccupati perché è un trattato che, così come riformato, mette il cappio al collo delle banche, dell'economia e dei risparmiatori italiani, quindi abbiamo sempre detto il nostro no chiaro e tondo a Tria, Conte e Di Maio. Se qualcuno ha fatto di nascosto quello che il Parlamento non gli aveva permesso di fare, ne risponderà!