Salvini: il Mes non va rinviato, va sospeso

Siamo in 1500 piazze italiane per portare in parlamento la voce del popolo, per fermare un trattato che mette a rischio l'economia, il futuro, il risparmio degli italiani e quindi ringrazio i volontari, ma soprattutto ringrazia gli italiani che stanno firmando sia su internet, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, sia che in tante piazze e mercoledì le porteremo al presidente consiglio, ammesso che abbia voglia e tempo di leggere che cosa c'è scritto. Non l'hanno già detto che non si può cambiare nulla. No, hanno detto tutto il contrario di tutto, come sulla manovra economica. Mettono le tasse però un po' più avanti, un po' a Marzo, un può a Luglio, un po' a Settembre, un po' a Ottobre. Questo vale anche per il Mes, se un trattato è sbagliato, e ormai lo stanno sostenendo in tanti studiosi, giuristi ed economisti, non va rinviato. Va sospeso.