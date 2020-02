Salvini: in maggioranza solo liti, noi pronti a tornare

C'è un Governo che sarebbe pagato per governare e da cinque mesi sta litigando su tutto. E le intercettazioni e la prescrizione e il MES, la tassa sulla plastica, l'autonomia. Basta, basta. Noi ci stiamo occupando di preparare un'idea d'Italia e di di Governo seria, concreta, coerente. Meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza, alla faccia di quelli che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza. Poi, perdonatemi, ma ho perso l'interesse ai litigi quotidiani fra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, quindi non commento più perché sono parole al vento. Facciano quello che credono e noi vigiliamo che non facciano danni e ci prepariamo ad andare al Governo.