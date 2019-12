Salvini: Inchiesta Gregoretti? I giudici fanno politica"

È una vergogna! Vorrei sapere queste indagini quanto costano al popolo italiano in uomini, in tempi sottratti a indagini su argomenti veri e seri e su criminali veri. Rischiare 15 anni di carcere perché ho difeso i confini nel mio Paese mi fa dire che c'è un problema in questo Paese! Io ringrazio la stragrande parte della Magistratura, che è obiettiva, corretta e indipendente. C'è qualcuno che fa politica, indossando la toga perché fa ridere o fa piangere che un Ministro dell'Interno venga indagato e potenzialmente processato perché ha fatto il suo dovere.