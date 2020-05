Salvini: italiani senza lavoro e governo pensa a immigrati

Mentre milioni di italiani sono chiusi in casa da mesi e hanno paura di perdere il lavoro e i risparmi, di che cosa si occupa il Governo? Di una maxi sanatoria per oltre 300 mila immigrati clandestini. Non è così che si risolvono i problemi, non è così che si rispettano gli italiani perbene e i tanti immigrati regolari e perbene che sono qua, con i documenti e pagano le tasse. Si reintroducano piuttosto, questo propone la Lega, i voucher per permettere il lavoro a tempo a disoccupati, pensionati, studenti, e i cassintegrati italiani.