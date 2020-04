Salvini: legge impone voto Camere su Mes prima di vertice UE

Staremmo pur sempre rappresentando, e vorremmo farlo al meglio, il popolo italiano. Quindi chi andrà a Bruxelles senza un mandato chiaro del Parlamento, che rappresenta il popolo, è al di fuori della legge. Questa non è polemica, questa è cronaca. Se da strumento vecchio e inutile che non avrebbe mai usato già diventa argomento di discussione è chiaro che il Parlamento non va informato, va coinvolto e occorre votare. Mi aspetto che dai piani alti qualcuno, ripeto, faccia rispettare la legge.