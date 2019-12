Salvini: "Mes non è emendabile, va bloccato"

Dal nostro punto di vista non è emendabile, è da bloccare, punto. Quando parlavo di emendabilità riportavo le parole del vice capogruppo dei 5 Stelle di ieri alla Camera, onorevole Silvestri, che esprimeva tutti i suoi dubbi e scetticismi non solo su questo, ma sull'unione bancaria, sulla logica di pacchetto, perché, come sempre, quando vuoi buttarla in caciara, metti tutto nello stesso pentolone. Per noi è un'esperienza chiusa, punto, che non è utile né modificare, né ripetere.