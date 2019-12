Salvini: "Mi vogliono processare? Non vedo l'ora"

Guardiamo la tragicommedia delle ultime ore, salta un ministro che si dimette se ne inventano due al prezzo di uno. Uno indagato L'altra, lasciam perdere. Sulla giustizia Ci sono gli italiani che non sanno cosa succederà loro dal primo gennaio. L'autonomia è un'altra battaglia tradita dai 5 Stelle e dal PD. Sulle tasse sono solo riusciti a rinviare sul MES sono riusciti a rinviare. Mi vogliono mandare a processo perché, come ogni sinistra che si rispetti se non riescono a vincere nelle urne, provano a vincere in tribunale. Non vedo l'ora che mi chiamino in tribunale.