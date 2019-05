Salvini: nessun regolamento di conti, governo avanti

Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni. Il mio avversario era e rimane la sinistra che ha governato male in Italia, in Europa. Gli alleati di Governo per me sono amici con cui da domani si torna a lavorare serenamente, abbassando i toni. Io non ho mai risposto nelle ultime settimane agli attacchi e quindi conto di riprendere in mano domani mattina il contratto di Governo e applicare tutti i temi che sono rimasti in sospeso, la riduzione delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate. Sarà un periodo economico complicato, lo dico agli italiani e quindi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci aspettano