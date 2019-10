Salvini: non servono patti scritti per dire mai col Pd

“Non ho bisogno di firmare fogli per dire che col PD non governerò mai e coi 5 Stelle ci abbiamo provato, ma è finita com'è finita”. “Certo che di “mai” ne abbiamo sentiti tanti ultimamente”. “Beh, ma quando io dico “mai col PD” pratico il “mai col PD” e a proposito dei 5 Stelle domani comincerò un giro dei quartieri e dei mercati, sarò in piazza Epiro, perché solo sabato abbiamo raccolto più di 10 mila firme per le dimissioni della Raggi, di cittadini romani”.