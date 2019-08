Salvini: "Oggi bado ai fatti, stanco di attacchi da alleati"

Oggi vado ai fatti e i fatti sono più poteri alle donne e agli uomini in divisa e più controllo dei mari e delle frontiere! Del resto dei temi politici parleremo da domani in avanti. Posso solo dire che sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi, non dalle opposizioni, ma dagli alleati, però, ripeto, oggi è il 5 agosto ed è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela!