Salvini: Parlamento occupato abusivamente, M5s cancellato

Il voto dell'Emilia Romagna e della Calabria mi dicono che il centrodestra e la Lega sono maggioranza in questo Paese, che il Parlamento è abusivamente e temporaneamente occupato da coloro che gli italiani non scelgono più! Pensate che i 5 Stelle, io non mi occupo mai dei problemi degli altri, però coloro che sono la prima forza politica in Parlamento sono cancellati dagli elettori! In Calabria, dove i 5 Stelle avevano il 40%, non entrano neanche in Consiglio regionale! In Emilia Romagna si sono fermati al 4%!