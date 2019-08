Salvini: Parlamento si sbrighi, inciuci insulto a democrazia

Non esiste, come sto leggendo su qualche giornale, che qualcuno dica: ma non si può far lavorare i parlamentari a Ferragosto. I parlamentari alzano il culo e lavorano anche a Ferragosto se c'è bisogno di lavorare a Ferragosto. Sento, e sarebbe una cosa incredibile, che ci sono toni simili fra PD e 5 Stelle, fra Renzi e Di Maio. Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo e di inventarsi un Governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia. Dopo questo Governo ci sono solo le elezioni e la Lega è pronta. Prima si fa, meglio è.