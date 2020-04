Salvini: piano nazionale centrodestra, governo non ascolta

Stiamo lavorando, come Lega e come Centrodestra, a un grande Piano di ricostruzione nazionale. A questo punto, a prescindere da un Governo che vuole far da solo, ricordo centinaia di emendamenti giudiziosamente e concretamente presentati dalle Opposizioni di Centrodestra come sostegno al Governo e al Paese, tutti, sistematicamente bocciati, dal primo all'ultimo. Evidentemente, quindi, la voglia di dialogo del Presidente Conte serve alle telecamere, ma in concreto si riassume in zero.