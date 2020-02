Salvini: se UE non cambia decreta la sua morte

Noi stiamo lavorando per cambiare l'Europa da dentro, però, per noi vengono sempre e comunque prima gli italiani. Quindi, se l'Europa cambia l'Europa vive se l'Europa non cambia, decreta la sua morte. E quindi io, se devo scegliere fra salvare i burocrati europei o salvare le imprese italiane non ho dubbi su chi salvare. Sono ottimista e penso che riusciremo a cambiare l'Europa quando torneremo al governo. Mettiamola così. Siamo dentro per cambiare le regole da dentro è chiaro che se continueremo a prendere schiaffoni, ne trarremo le conseguenze.